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Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком

Торецк, Пятница 08 января 2021 10:20
Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком
Фото: Торецк пока остается без воды (wikimedia.org by Zimina)
Автор: РБК-Украина

Пророссийские боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком Донецкой области. Работы должны начаться сегодня.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 4 января на водопроводе произошел порыв, который оставил без воды около 38 тысяч жителей Торецка и еще четырех населенных пунктов. На утро 8 января представители оккупационной власти дали гарантии безопасности, поскольку порыв был выявлен на участке трубы в "серой зоне".

Также сообщается, что обследование водопровода и ремонт запланирован на первую половину дня. В ГСЧС отмечают, что вчера жителям пострадавших населенных пунктов подвезли почти 225 тонн воды.

Напомним, ранее сообщалось, что на аварийном водопроводе на Донбассе обнаружили новый порыв на участке трубы в "серой зоне".

Отметим, сегодня с утра на Донбассе фиксировались очередные нарушения тишины. По данным украинской стороны, боевики применяют минометы и другие виды вооружения.

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