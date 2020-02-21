Сутки на Донбассе: боевики нарушили перемирие 10 раз

В течение минувших суток на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Девять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Рядом с Новомихайловкой с миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин, а также вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, обстрелы зафиксированы вблизи Пищевика, неподалеку Павлополя, в районе населенного пункта Марьинка, дважды рядом с Лебединским, вблизи Красногоровки, неподалеку Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел один обстрел неподалеку Новозвановки, где применил миномет калибра 120 мм - 7 мин и станковый противотанковый гранатомет - 8 выстрелов.

Вчера, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска совершили четыре обстрела. Из минометов запрещенных калибров (120 мм и 82 мм) стреляли неподалеку Орехово, Павлополя, Лебединского и Красногоровки. Потерь нет.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года погибли 11 военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

РБК-Украина писало, что глава МИД Вадим Пристайко заявил, что за время оккупации Донбасса и Крыма погибло около 14 тысяч человек.