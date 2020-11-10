Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили перемирие

Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

На протяжении прошлых суток, 9 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили на Приазовье. С временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикузы противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие.

Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

РБК-Украина писало, что на Донбассе с вечера 6 по вечер 8 ноября СММ ОБСЕ зафиксировали шесть случаев нарушения режима прекращения огня.

Напомним, 8 ноября оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Водяного.