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Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили перемирие

Донбасс, Вторник 10 ноября 2020 07:24
Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили перемирие
Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

На протяжении прошлых суток, 9 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, режим прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили на Приазовье. С временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикузы противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие.

Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

РБК-Украина писало, что на Донбассе с вечера 6 по вечер 8 ноября СММ ОБСЕ зафиксировали шесть случаев нарушения режима прекращения огня.

Напомним, 8 ноября оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Водяного.

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