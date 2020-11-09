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Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Водяного

Донбасс, Понедельник 09 ноября 2020 07:55
Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Водяного
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

На протяжении прошлых суток, 8 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Нарушение произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное. Зафиксировано применение оккупантами подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Как отметили в командовании ОС, враждебные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью защитников, поэтому подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за минувшие сутки, 7 ноября, на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. По данным штаба, противник применил стрелковое оружие недалеко от населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

Также сообщалось, что в Луганской области погиб военный из 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик. Ему было 20 лет, по предварительным данным, причина смерти небоевая.

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