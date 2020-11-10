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ОБСЕ зафиксировала снижение количества обстрелов на Донбассе в выходные

Донбасс, Вторник 10 ноября 2020 06:59
ОБСЕ зафиксировала снижение количества обстрелов на Донбассе в выходные
Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

В Донецкой области с вечера 6 по вечер 8 ноября СММ ОБСЕ зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня. В Луганской области нарушений не зафиксировали.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Так, три взрыва зафиксировали недалеко от Донецкой фильтровальной станции. Также обстрелы велись вблизи Широкино.

В предыдущем отчете миссия зафиксировала 55 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного в Луганской.

Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июля СММ зафиксировала в общей сложности 2112 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон.

Напомним, 9 ноября, по состоянию на вечер, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сохранялась "тишина".

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