Сутки на Донбассе: боевики 15 раз открывали огонь, потерь нет

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

ВСУ готовятся к объявлению перемирия с 27 июля

За прошедшие сутки, 25 июля, на Донбассе зафиксировано 15 фактов нарушения режима прекращения огня боевиками. В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового вооружения, гранатометов и минометов калибра 82 мм

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное и Водяное.

Потерь среди личного состава нет. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Кроме того, подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, которое вступает в силу с 00:00 часов 27 июля 2020 года.

"В прошлом меры по прекращению огня выполнялись лишь Вооруженными силами Украины. Вместе с тем, по масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил", - отмечают в пресс-службе ООС.

Ранее в ООС рассказали, как готовятся к началу режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

РБК-Украина писало, что накануне начала перемирия, достигнутом Трехсторонней контактной группой, наемники применили запрещенное вооружение.