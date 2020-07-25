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Накануне начала перемирия на Донбассе боевики применили минометы

Донбасс, Суббота 25 июля 2020 19:29
Накануне начала перемирия на Донбассе боевики применили минометы
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Оккупанты более 10 раз нарушали режим "тишины"

С начала субботы, 25 июля, российско-оккупационные силы 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Накануне начала перемирия, достигнутого Трехсторонней контактной группой, наемники применили запрещенное вооружение.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Сегодня под вражеские обстрелы попадали позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Попасная, Орехово, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка и Причепиловка.

Оккупанты применяли против Объединенных сил минометы 82-го и 120-го калибров, крупнокалиберные пулеметы, а также гранатометы различных систем.

На участках разведения сил в районе Станицы Луганской, Золотого и Богдановки пророссийские боевики соблюдали сегодня режима прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов военнослужаще Объединенных сил не пострадали.

Отметим, недавно ТКГ согласовала начало нового перемирия на Донбассе в рамках выполнения парижских договоренностей "нормандской четверки". Всеобъемлющее прекращение огня должно начаться 27 июля.

Напомним, вчера оккупационные силы 9 раз открывали огонь по укреплениям Объединенных сил на Донбассе; украинские военные не пострадали.

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