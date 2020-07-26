Доба на Донбасі: бойовики 15 разів відкривали вогонь, втрат немає

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

ЗСУ готуються до оголошення перемир'я з 27 липня

Минулої доби, 25 липня, на Донбасі зафіксовано 15 фактів порушення режиму припинення вогню бойовиками. В більшості випадків обстріли здійснювалися зі стрілецького озброєння, гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Обстріли зафіксовані в районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Новоолександрівка, Оріхове, Авдіївка, Невельське, Лебединське, Опитне, та Водяне.

Втрат серед особового складу немає. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, підрозділи зі складу Об’єднаних сил розпочали підготовку до повного та всеосяжного режиму припинення вогню відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року, котре вступає в силу з 00:00 годин 27 липня 2020 року.

"В минулому заходи щодо припинення вогню виконувались лише Збройними силами України. Разом з тим, за масштабом подібних заходів не було за весь період проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил", - наголошують в прес-службі ООС.

Раніше в ООС розповіли, як готуються до початку режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

РБК-Україна писало, що напередодні початку перемир'я, досягнутого Тристоронньою контактною групою, найманці застосували заборонене озброєння.