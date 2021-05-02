Сутки на Донбассе: боевики 12 раз нарушили "тишину", ранен один украинский военный

Так, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра возле Шумов и Южного, где также стреляли из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Песков боевики также вели обстрел из 82-мм минометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, возле Водяного - применили подствольные гранатометы, а в пригороде Талаковка - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также противник с беспилотного летательного аппарата сбросил осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - сообщили в штабе.

О действиях вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток нарушений режима "тишины" не было зафиксировано.