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Доба на Донбасі: бойовики 12 разів порушили "тишу", поранений один український військовий

Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за минулу добу, 1 травня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушували режим припинення вогню. В результаті атаки безпілотника один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Так, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру біля шумів і Південного, де також стріляли з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Біля Пісків бойовики також вели обстріл з 82-мм мінометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, біля Водяного - застосували підствольні гранатомети, а в передмісті Талаківка - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Також противник з безпілотного літального апарату скинув осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь", - повідомили в штабі.

Про дії збройних формувань РФ українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

З початку поточної доби порушень режиму "тиші" не було зафіксовано.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що бойовики не стрілятимуть на Великдень на Донбасі, незважаючи на те, що сторонам не вдалося домовитися про перемир'я в ці дні.

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