Сутки на Донбассе: 8 нарушений "тишины" со стороны боевиков и обстрел мирного населения

Так, противник вблизи Авдеевки и Невельского открывал огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Водяного стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В пригороде Павлополя и Южного противник применял автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а у Песков - стрелковое оружие. Вблизи Шумов оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ", - сообщили в штабе.

При этом боевики из ПТРК стреляли по мирному населению.

"В результате обстрела, одна из ракет попала в гаражный кооператив "Северный", вторая - в жилой дом, в населенном пункте Северное. Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие Российской Федерации в решении агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине", - добавили в штабе.

В ООС отметили, что указанные действия направлены, чтобы провоцировать ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня в районе, где действуют зеркальные гарантии безопасности.

"Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировали обстрел и с помощью установленного координационного механизма сообщила СММ ОБСЕ", - сообщили военные.

С начала текущих суток нарушений тишины не было.