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В Песках боевики из миномета обстреляли гражданских. Мина попала в дом

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Суббота 22 мая 2021 15:18
В Песках боевики из миномета обстреляли гражданских. Мина попала в дом Фото: боевики обстреляли дом гражданского в Песках (фото facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Утром 22 мая боевики из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм обстреляли гражданский дом. Хозяину удалось выжить, потому что он вовремя выбежал во двор.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, под обстрел попал частный сектор населенного пункта Пески. В 6:55 во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение.

"Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть что случилось и именно этим спас себе жизнь, - ведь следующая мина попала в дом, пробила крышу и взорвалась на чердаке, в результате чего было разрушено потолок гостиной и повреждено осколками другие комнаты жилого дома", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию преступления боевиков. Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Фото: боевики попали миной в дом гражданского (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 22 мая осуществили обстрел позиций украинских военных. От пули снайпера получил ранение военнослужащий.

Ранее сообщалось, что число пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей украинских военных составляет около 260 человек.

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