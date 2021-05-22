В Песках боевики из миномета обстреляли гражданских. Мина попала в дом

Утром 22 мая боевики из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм обстреляли гражданский дом. Хозяину удалось выжить, потому что он вовремя выбежал во двор.

Так, под обстрел попал частный сектор населенного пункта Пески. В 6:55 во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение.

"Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть что случилось и именно этим спас себе жизнь, - ведь следующая мина попала в дом, пробила крышу и взорвалась на чердаке, в результате чего было разрушено потолок гостиной и повреждено осколками другие комнаты жилого дома", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию преступления боевиков. Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Фото: боевики попали миной в дом гражданского (facebook.com/pressjfo.news)