Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину"
В понедельник, 24 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики четыре раза обстреливали украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельское. Оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Водяного российско-оккупационные войска совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
В пригороде поселка Пивденное боевики использовали автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 23 мая, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов украинский военный получил осколочное ранение.
Кроме того, боевики обстреляли гражданских на Донбассе. Они попали в дом из минометов 120 калибра.