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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину"

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Донбасс, Понедельник 24 мая 2021 17:48
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину" Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 24 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики четыре раза обстреливали украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельское. Оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Водяного российско-оккупационные войска совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде поселка Пивденное боевики использовали автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 23 мая, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов украинский военный получил осколочное ранение.

Кроме того, боевики обстреляли гражданских на Донбассе. Они попали в дом из минометов 120 калибра.

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