Доба на Донбасі: 8 порушень "тиші" з боку бойовиків і обстріл мирного населення

Так, противник поблизу Авдіївки та Невельського відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного стріляли з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. У передмісті Павлополя і Південного противник застосовував автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети, а біля Пісків - стрілецьку зброю. Поблизу шумів окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - повідомили в штабі.

При цьому бойовики з ПТРК стріляли по мирному населенню.

"В результаті обстрілу, одна з ракет потрапила в гаражний кооператив "Північний", друга - в житловий будинок, в населеному пункті Північне. Маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва і підтверджує безпосередню участь Російської Федерації у вирішенні агресії і скоєнні злочинів проти людяності в Україні", - додали в штабі.

В ООС зазначили, що зазначені дії спрямовані, щоб провокувати ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню в районі, де діють дзеркальні гарантії безпеки.

"Українська сторона СЦКК оперативно верифікували обстріл і за допомогою встановленого координаційного механізму повідомила СММ ОБСЄ", - повідомили військові.

З початку поточної доби порушень тиші не було.