Сутки на Донбассе: 14 раз нарушили режим "тишины", ранен военный

В течение прошедших суток, 5 апреля, на Донбассе боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.

В частности, на протяжении суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С помощью дежурных огневых средств украинские защитники предпринимали необходимые меры влияния на оккупационные подразделения для прекращения обстрелов.

Обстрелы зафиксированы вблизи Камянки, Гнутово, Авдеевки, Старогнатовки, Богдановки, Водяного. Кроме того, боевики открывали огонь вблизи Хутора Свободного и против защитников Крымского.

"По данным разведки Объединенных сил, 05 апреля наши подразделения, которые вели оборонительные действия, нанесли ранений шестерым российским оккупантам, уничтожили две вражеские грузовики российского производства "КАМАЗ" и "Урал", а также один беспилотный летательный аппарат "Застава", изготовлен Уральским заводом гражданской авиации", - говорится в сообщении.

С началом этих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объедененных сил.

Ранее сообщалось, что 5 апреля боевики обстреляли из запрещенных минометов позиции Операции о'объединенных сил под Гнутово.