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Боевики обстреляли из запрещенных минометов позиции ООС под Гнутово

Новости » Происшествия     05.04.2020 - 14:12
Боевики обстреляли из запрещенных минометов позиции ООС под Гнутово
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

С начала суток оккупанты нарушили режим прекращения огня уже 5 раз

Боевики на Донбассе в воскресенье, 5 апреля, обстреляли из запрещенных минометов позиции Операции объединенных сил под Гнутово. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, всего с начала текущих суток по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации уже пять раз нарушили режим прекращения огня.

"На Донецком направлении, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям украинских защитников в районе населенного пункта Каменка. Также вооруженные формирования Российской Федерации использовали миномет 120 калибра во время обстрела наших позиций неподалеку Гнутово", - указано в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении противник выпустил 2 мины 82 калибра по позициям ООС в районе населенного пункта Хутор Свободный.

"Подразделения Объединенных сил предоставили жесткий ответ на провокации противника из имеющихся огневых средств. По имеющейся информации, потерь среди подразделений Объединенных сил нет", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, сообщается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет.

Как писало РБК-Украина, 3 апреля боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Украинским военным удалось ликвидировать трех боевиков.

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Новости Украины Министерство обороны РФДонбассобстрелООС
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