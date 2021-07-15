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Сутки на Донбассе: 13 нарушений "тишины", двое военных были ранены

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Донбасс, Четверг 15 июля 2021 08:50
Сутки на Донбассе: 13 нарушений "тишины", двое военных были ранены Фото: два военнослужащих получили ранения (facebook.com/pressjfo.news/photos)
Автор: Даша Харченко

За прошедшие сутки, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов два военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Неподалеку от населенного пункта Луганское противник дважды обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле поселка Пески враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новогригорьевка российские оккупанты применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра. Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Водяного противник обстреливал украинские позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.

У Красногоровки вражеские войска применяли минометы 120-го калибра. В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки враг дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Возле Золотого-4 противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

В районе Новотошковского российские оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов два военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого удовлетворительное, другого – средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 15 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, мониторинговая миссия ОБСЕ в среду, 13 июля, зафиксировала 494 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В частности 395- в Донецкой области и 99 таких нарушений в Луганской.

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