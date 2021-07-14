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На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных

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Донбасс, Среда 14 июля 2021 17:40
На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных Фото: Боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В среду, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так. один из вражеских обстрелов был зафиксирован недалеко от населенного пункта Луганское. Боевики дважды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески оккупанты открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новогригорьевки российские наемники применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра.

Также обстрелы были зафиксированы неподалеку Светлодарска. Оккупационные войска вели огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Водяного, что у Донецка, боевики обстреляли позиции ООС из минометов 120-го и 82-го калибров.

Близи Красногоровки боевики применили минометы 120-го калибра, а в районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки пророссийские войска обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. После оказания медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние одного раненого - удовлетворительное, другого - тяжелое", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

На вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь в ответ.

Напомним, за минувшие сутки, 13 июля, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский воин погиб, шестеро получили ранения и один боец был травмирован.

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На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных
На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных
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