На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных

В среду, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так. один из вражеских обстрелов был зафиксирован недалеко от населенного пункта Луганское. Боевики дважды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески оккупанты открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новогригорьевки российские наемники применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра.

Также обстрелы были зафиксированы неподалеку Светлодарска. Оккупационные войска вели огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Водяного, что у Донецка, боевики обстреляли позиции ООС из минометов 120-го и 82-го калибров.

Близи Красногоровки боевики применили минометы 120-го калибра, а в районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки пророссийские войска обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. После оказания медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние одного раненого - удовлетворительное, другого - тяжелое", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

На вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь в ответ.