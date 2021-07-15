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Доба на Донбасі: 13 порушень "тиші", двоє військових були поранені

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Донбас, Четвер 15 липня 2021 08:50
Доба на Донбасі: 13 порушень "тиші", двоє військових були поранені Фото: два військовослужбовці отримали поранення (facebook.com/pressjfo.news/photos)
Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Неподалік населеного пункту Луганське противник двічі обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру. Неподалік Світлодарська збройні формування РФ вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Водяного противник обстрілював українські позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Красногорівки ворожі війська застосовували міномети 120-го калібру. У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки ворог двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Біля Золотого-4 противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

У районі Новотошківського російські окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого – задовільний, іншого – середньої тяжкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окрім того, на Луганщині, був зафіксований проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 15 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, Моніторингова місія ОБСЄ в середу, 13 липня, зафіксувала 494 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Зокрема 395 - у Донецькій області та 99 таких порушень в Луганській.

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