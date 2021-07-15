ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ОБСЕ зафиксировала почти 400 нарушений "тишины" на Донбассе за сутки

Новина українською →
Донбасс, Четверг 15 июля 2021 05:16
ОБСЕ зафиксировала почти 400 нарушений "тишины" на Донбассе за сутки Фото: были также зафиксированы взрывы неизвестного происхождения (twitter.com/osce_smm)
Автор: Даша Харченко

Мониторинговая миссия ОБСЕ в среду, 13 июля, зафиксировала 494 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В частности 395 - в Донецкой области и 99 таких нарушений в Луганской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

В Донецкой области СММ зафиксировала 395 нарушений режима прекращения огня, в том числе 46 взрывов неопределенного происхождения (два разрывы, шесть взрывов в воздухе и 38 взрывов неопределенного происхождения, из которых четырнадцать оценено как артиллерийский огонь).

Большинство нарушений произошло восточнее н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) и западнее н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

В Луганской области Миссия зафиксировала 99 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло в районах на юго-юго-востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и в жилом районе н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км западнее Луганска).

Напомним, в среду, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ Донбасс
NEWS
Будет первым вопросом. Отставку Авакова внесли в повестку дня Рады
Будет первым вопросом. Отставку Авакова внесли в повестку дня Рады
DAILY
Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти