ОБСЕ зафиксировало более 600 нарушений с начала перемирия на Донбассе

Фото: представитель ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)

В Донецкой и Луганской областях зафиксировали 92 взрывы

С начала перемирия 27 июля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 634 нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Миссия зафиксировала также присутствие людей в вечернее и ночное время в пределах двух участков разведения - Золотое и Петровское.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

В Донецкой и Луганской областях зафиксировали 92 взрывы, два неопределенные боеприпасы, шесть осветительных ракет и 534 очереди и выстрелы.

В частности, 20 августа, на Донбассе зафиксировали 153 нарушения прекращения огня, из них - три взрыва. Одновременно в штабе операции Объединенных сил сообщали, что 20 августа боевики дважды открывали огонь.

Данные разнятся потому, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считаются как один факт нарушения.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе сохранялся режим "тишины".

Кроме того, на Донбассе 20 августа зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.