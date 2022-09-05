Уже почти сутки. В Бердянске до сих пор нет света и воды

В захваченном Бердянске электроснабжение со вчера так и не возобновлено. Хотя в Херсоне и Мелитополе свет, пропавший еще вчера из-за масштабного отключения, уже появился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Бердянск Сейчас ".

"Еще вчера в Херсоне и Мелитополе возобновили электроснабжение, бердянцы так и не дождались света. А вместе с тем и воды", - говорится в сообщении.

Напомним, отключение электроснабжения в оккупированных Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Приморском и некоторых других населенных пунктах Запорожской области, а также в Херсоне возникло из-за повреждений высоковольтных ЛЭП.

Отметим, что в последнее время временно оккупированные территории часто остаются без света и как следствие - без воды. Жители временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей оставались без энергоснабжения буквально 25 августа.