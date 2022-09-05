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Вже майже добу. В Бердянську досі немає світла та води

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Запоріжжя, Понеділок 05 вересня 2022 16:04
Вже майже добу. В Бердянську досі немає світла та води Фото: в Бердянську досі немає світла та води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У захопленому Бердянську електропостачання зі вчора так і не відновлено. Хоча в Херсоні та Мелітополі світло, яке зникло ще вчора через масштабне відключення, вже з’явилось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянск Сейчас".

"Ще вчора в Херсоні та Мелітополі відновили електропостачання, бердянці ж так і не дочекалися світла. А разом з тим і води", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відключення електропостачання у окупованих Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Приморському та деяких інших населених пунктах Запорізької області, а також у Херсоні виникло через пошкодження високовольтних ЛЕП.

Зазначимо, що останнім часом тимчасово окуповані території досить часто залишаються без світла і як наслідок - без води. Жителі тимчасово окупованої території Херсонської та Запорізької областей залишалися без енергопостачання буквально 25 серпня.

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