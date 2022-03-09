ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За сутки аварийно-ремонтные бригады газораспределительных компаний восстановили газоснабжение к почти 5 000 домам

Новина українською →
Украина, Среда 09 марта 2022 23:25
За сутки аварийно-ремонтные бригады газораспределительных компаний восстановили газоснабжение к почти 5 000 домам Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

За сутки аварийно-ремонтные бригады газораспределительных компании восстановили газоснабжение к почти 5 000 домам.

Об этом сообщает пресс-служба региональной газовой компании.

Самая острая ситуация с обрывами газоснабжения и опасная работа по его восстановлению в Черниговской, Николаевской и Харьковской областях.

• АО "Черниговгаз"

Аварийно-восстановительные бригады АО "Черниговгаз" вчера вернули газоснабжение в 3200 домов. Газовики возобновить доставку газа для двух многоэтажек на 130 квартир и еще 3 000 частных домохозяйств.

• АО "Николаевгаз"

Николаевские газовики восстановили газоснабжение для 950 домохозяйств в поселке Пересадовка. Специалисты компании осуществили ремонт поврежденной обстрелами одноименной газораспределительной станции.

Также восстановительные бригады устранили повреждения наземного газопровода в Николаеве и обеспечили газоснабжение еще для 250 домохозяйств в областном центре.

• АО "Харьковгаз"

Ремонтные бригады АО "Харьковгаз", несмотря на обстрелы, восстанавливали газоснабжение к домохозяйств области. В разных населенных пунктах вокруг Харькова удалось возобновить доставку газа до 588 семей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ Война России против Украины
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины