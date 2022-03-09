За добу аварійно-ремонтні бригади газорозподільних компаній відновили газопостачання до майже 5 000 домівок
За добу аварійно-ремонтні бригади газорозподільних компанії відновили газопостачання до майже 5 000 домівок.
Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.
Найгостріша сітуація із обривами газопостачання та найнебезпечніша робота по його відновленню у Чернігівській, Миколаївській і Харківській областях.
• АТ "Чернігівгаз"
Аварійно-відновлювальні бригади АТ "Чернігівгаз" вчора повернули газопостачання до 3200 осель. Газовики відновити доставку газу для двох багатоповерхівок на 130 квартир і ще 3 000 приватних домогосподарств.
• АТ "Миколаївгаз"
Миколаївські газовики відновили газопостачання для 950 домогосподарств у селищі Пересадівка. Фахівці компанії здійснили ремонт пошкодженої обстрілами однойменної газорозподільної станції.
Також відновлювальні бригади усунули пошкодження наземного газопроводу у Миколаєві і забезпечили газопостачання ще для 250 домогосподарств в обласному центрі.
• АТ "Харківгаз"
Ремонтні бригади АТ "Харківгаз", незважаючи на обстріли, відновлювали газопостачання до домогосподарств області. В різних населених пунктах навколо Харкова вдалося відновити доставку газу до 588 сімей.