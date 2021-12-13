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За сутки более 80 агрессивно настроенных мигрантов пытались прорвать границу ЕС

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Польша, Понедельник 13 декабря 2021 11:37
За сутки более 80 агрессивно настроенных мигрантов пытались прорвать границу ЕС Фото: новые попытки прорыва границы Польши мигрантами (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В воскресенье, 12 декабря, в Польше зарегистрировали новые попытки прорыва границы со стороны Беларуси. 60 мигрантов пытались попасть на территорию ЕС около охраняемого участка в Мельнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Около 22:00 десятки аггрессивно настроенных иностранцев атаковали польско-белорусскую границу. Однако службы Польши отразили атаку. В результате никто не пострадал.

"Иностранцы бросали куски дерева, ослепляли польских офицеров и солдат стробоскопами", - рассказала пресс-секретарь польской погранслужбы Анна Михальская.

По ее словам, некоторым мигрантам удалось прорвать ограждение. Их задержали на территории Польши и доставили обратно к границе. В основном это были граждане Ирака и Сирии.

По данным погранслужбы Польши в Twitter, всего за сутки пересечь границу страны пытались 88 мигрантов.

Напомним, на территории Беларуси группы мигрантов, которые жили около границы в течении двух месяцев, чтобы пробраться в Польшу, оставили свои вещи. Место выглядит так, будто его покинули внезапно и в спешке.

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