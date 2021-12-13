За добу понад 80 агресивно налаштованих мігрантів намагалися прорвати кордон ЄС
У неділю, 12 грудня, у Польщі зареєстрували нові спроби прориву кордону з боку Білорусі. 60 мігрантів намагалися потрапити на територію ЄС біля ділянки в Мельнику, що охороняється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
Приблизно о 22:00 десятки агресивно налаштованих іноземців атакували польсько-білоруський кордон. Проте служби Польщі відбили атаку. Внаслідок цього ніхто не постраждав.
"Іноземці кидали шматки дерева, засліплювали польських офіцерів та солдатів стробоскопами", - розповіла прес-секретар польської прикордонної служби Анна Михальська.
За її словами, деяким мігрантам вдалося прорвати огорожу. Їх затримали на території Польщі та доставили назад до кордону. Здебільшого це були громадяни Іраку та Сирії.
За даними прикордонної служби Польщі в Twitter, за добу перетнути кордон країни намагалися 88 мігрантів.
Wczoraj tj.12.12 granicępróbowało nielegalnie przekroczyć 88 osób.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 13, 2021
Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Mielniku grupa 60 agresywnych osób siłowo forsowała granicę.
Od początku grudnia granicępróbowano nielegalnie przekroczyć 838 razy.#NaStraży pic.twitter.com/PYyz8yIxsK
Нагадаємо, на території Білорусі групи мігрантів, які жили біля кордону протягом двох місяців, щоб пробратися до Польщі, залишили свої речі. Місце виглядає так, ніби його покинули раптово і поспіхом.