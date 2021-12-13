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За добу понад 80 агресивно налаштованих мігрантів намагалися прорвати кордон ЄС

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Польща, Понеділок 13 грудня 2021 11:37
За добу понад 80 агресивно налаштованих мігрантів намагалися прорвати кордон ЄС Фото: нові спроби прориву кордону Польщі мігрантами (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У неділю, 12 грудня, у Польщі зареєстрували нові спроби прориву кордону з боку Білорусі. 60 мігрантів намагалися потрапити на територію ЄС біля ділянки в Мельнику, що охороняється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Приблизно о 22:00 десятки агресивно налаштованих іноземців атакували польсько-білоруський кордон. Проте служби Польщі відбили атаку. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

"Іноземці кидали шматки дерева, засліплювали польських офіцерів та солдатів стробоскопами", - розповіла прес-секретар польської прикордонної служби Анна Михальська.

За її словами, деяким мігрантам вдалося прорвати огорожу. Їх затримали на території Польщі та доставили назад до кордону. Здебільшого це були громадяни Іраку та Сирії.

За даними прикордонної служби Польщі в Twitter, за добу перетнути кордон країни намагалися 88 мігрантів.

Нагадаємо, на території Білорусі групи мігрантів, які жили біля кордону протягом двох місяців, щоб пробратися до Польщі, залишили свої речі. Місце виглядає так, ніби його покинули раптово і поспіхом.

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