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Палатки, одеяла, сумки: на границе Беларуси мигранты оставили после себя свалку из вещей

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Беларусь, Пятница 10 декабря 2021 11:56
Палатки, одеяла, сумки: на границе Беларуси мигранты оставили после себя свалку из вещей Архивное фото: мигранты на польско-белорусской границе оставили палатки и вещи (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

На территории Беларуси группы мигрантов, которые жили около границы в течении двух месяцев, чтобы пробраться в Польшу, оставили свои вещи. Место выглядит так, будто его покинули внезапно и в спешке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Около забора, который разделяет границу Беларуси и Польши, остался лагерь мигрантов. Белорусские службы не очищали территорию, где до сих пор разбиты палатки, лежат одеяла и сумки беженцев с вещами и едой. Самих иностранцев разместили в логистическом центре.

Отмечают, что в некоторых местах был сломан забор, но его возобновили. Такие участки границы напоминают о недавних попытках ее незаконного пересечения мигрантами.

Однако со стороны Польши напротив бывшего лагеря мигрантов еще дежурят польские силовики. Они охраняют территорию от новых вторжений, которые ежедневно повторяются на разных участках вдоль границы.

Напомним, 7 декабря в лесу недалеко от Ольховки обнаружили тело мужчины с рюкзаком и нигерийским паспортом. Труп нашли польские солдаты примерно в 9 км от белорусской границы.

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