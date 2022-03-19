За сутки 4 погибших и 10 раненых: глава Луганской ОГА рассказал о тяжелой ситуации в области

Российские оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область. За сутки 18 марта погибло 4 украинца и еще 10 раненых. Также повреждены 54 дома и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Он также отметил, что вражеские войска обстреливали Северодонецк, Рубежное, Приволье, Кременную.

В области повреждено 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные постройки.

"Россияне продолжают убивать мирное население области. Во время вчерашних обстрелов погибли четыре человека в Северодонецке и Рубежном. Ранены 10 человек. Они освобождают луганскую землю от любой жизни. Однако, еще немного, и мы их выгоним из наших домов и вернем мирную жизнь", - заявил Гайдай.

Он также рассказал, что за сутки спасатели Луганской области ликвидировали 46 пожаров, возникших в результате обстрелов оккупационных войск РФ.

Российские оккупанты обстреливают Луганскую область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Кроме того, спасатели оказали людям необходимую помощь после обстрелов, разбирали завалы, подвезли 48 тонн воды на нужды гражданского населения, развезли гуманитарную помощь в убежища.

Коммунальщики продолжают восстанавливать коммуникации, но повреждений очень много. Так, без газоснабжения находятся 23 населенных пункта полностью и 7 частично, всего около 35 тысяч абонентов.

Обесточены 38 населенных пунктов - 26 полностью, 12 частично. 103 490 потребителей находятся без электроэнергии. Ситуация вокруг тепло- и водоснабжения остается неизменной.