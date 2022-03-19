За добу 4 загиблих і 10 поранених: голова Луганської ОДА розповів про важку ситуацію в області

Російські окупанти продовжують обстрілювати Луганську область. За добу 18 березня загинуло 4 українці і ще 10 поранених. Також пошкоджено 54 будинки та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Він також зазначив, що ворожі війська обстрілювали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Привілля, Кремінну.

В області пошкоджено 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров'я, об'єкти критичної інфраструктури, складські та господарські будівлі.

"Росіяни продовжують вбивати мирне населення області. Під час вчорашніх обстрілів загинули чотири людини в Сєвєродонецьку та Рубіжному. Поранено 10 осіб. Вони звільняють Луганську землю від будь-якого життя. Однак, ще трохи, і ми їх виженемо з наших будинків і повернемо мирне життя", - заявив Гайдай.

Він також розповів, що за добу рятувальники Луганської області ліквідували 46 пожеж, що виникли в результаті обстрілів окупаційних військ РФ.

Російські окупанти обстрілюють Луганську область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Крім того, рятувальники надали людям необхідну допомогу після обстрілів, розбирали завали, підвезли 48 тонн води на потреби цивільного населення, розвезли гуманітарну допомогу в притулки.

Комунальники продовжують відновлювати комунікації, але пошкоджень дуже багато. Так, без газопостачання знаходяться 23 населених пункти повністю і 7 частково, всього близько 35 тисяч абонентів.

Знеструмлено 38 населених пунктів - 26 повністю, 12 частково. 103 490 споживачів перебувають без електроенергії. Ситуація навколо тепло- і водопостачання залишається незмінною.