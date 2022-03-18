Главарь "ЛНР" ввел комендантский час в захваченных районах Луганской области

Главарь так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник ввел комендантский час в новых захваченных районах Луганской области. Речь идет о той территории, которую заняли российские войска после 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00. Однако следует понимать, что оккупационная администрация ориентируется на московское время, поэтому комендантский час будет действовать с 20:00 до 04:00 по Киеву.

На территориях Луганской области, которые были оккупированы и до начала войны России против Украины, комендантский час действует с 22:00 до 03:00 по Киеву.