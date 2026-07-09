Сутички з ТЦК у Львові: у натовпі з 200 людей вирахували того, хто напав на поліцейського

Як усе відбулося

За даними Офісу Генерального прокурора, 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові близько 200 людей оточили службовий автомобіль військовослужбовців Сихівського ТЦК, які тоді працювали на місці.

Натовп заблокував авто, пошкодив його і врешті перекинув.

Штурхання і агресія щодо військових тривали і вночі, вже 9 липня. На місце приїхали поліцейські, щоб заспокоїти людей. Але частина натовпу почала чинити опір.

Один з учасників накинувся на заступника начальника районного управління поліції у Львові. Поліцейський дістав багато травм, зокрема голови.

За що будуть судити

Слідство відкрило одразу дві кримінальні справи:

за перешкоджання роботі ЗСУ в особливий період - ч. 1 ст. 114-1 КК України;

за напад на правоохоронця - ч. 2 ст. 345 КК України.

Процесуально справу супроводжують Франківська окружна прокуратура і Львівська обласна прокуратура.

Того, хто побив поліцейського, слідство вже вирахувало. Найближчим часом йому мають повідомити про підозру.

У поліції Львівщини уточнили, що справу поділили між двома відомствами. Нацполіція розслідує напад на побитого поліцейського - за ст. 345 КК. Всім, що стосується блокування і нападу на військових ТЦК, займається СБУ - це ст. 114-1 КК.

Матеріали, які поліція зібрала на місці, вже передали в СБУ.