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Столкновения с ТЦК во Львове: в толпе из 200 человек вычислили напавшего на полицейского

15:35 09.07.2026 Чт
2 мин
После столкновения открыли два уголовных производства
aimg Валерия Абабина
Фото: Во Львове во время столкновения избили полицейского, подозреваемого установили (коллаж РБК-Украина)

По факту инцидента, который произошел во Львове 8 июля и длился в ночь на 9 июля, открыто два уголовных производства. Расследование проводится Национальной полицией и Службой безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Нацполицию.

Как все произошло

По данным Офиса Генерального прокурора, 8 июля на проспекте Червоной Калины во Львове около 200 человек оцепили служебный автомобиль военнослужащих Сыховского ТЦК, тогда работавших на месте.

Толпа заблокировала авто, повредила его и наконец опрокинула.

Толкание и агрессия в отношении военных продолжались и ночью, уже 9 июля. На место приехали полицейские, чтобы успокоить людей. Но часть толпы начала сопротивляться.

Один из участников набросился на заместителя начальника районного управления полиции во Львове. Полицейский получил много травм, в том числе головы.

За что будут судить

Следствие открыло сразу два уголовных дела:

  • за препятствование работе ВСУ в особый период – ч. 1 ст. 114-1 УК Украины;
  • за нападение на правоохранителя – ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Процессуально дело сопровождают Франковская окружная прокуратура и Львовская областная прокуратура.

Избившего полицейского следствие уже вычислило. В ближайшее время ему предстоит сообщить о подозрении.

В полиции Львовской области уточнили, что дело поделили между двумя ведомствами. Нацполиция расследует нападение на избитого полицейского – по ст. 345 УК. Всем, что касается блокировки и нападения на военных ТЦК, занимается СБУ – это ст. 114-1 УК.

Материалы, которые собрала полиция на месте, уже передали в СБУ.

Напомним, конфликт во Львове произошел вечером 8 июля на проспекте Червоной Калины в Сиховском районе.

По официальным данным Львовского ОТЦК и СП, в 21:30 во время мер по уведомлению сотрудники центра совместно с полицией проверяли документы мужчины, находившегося в розыске с 12 июня 2026 года.

После установления личности его доставили в ТЦК и СП, после чего - на военно-врачебную комиссию.

На место происшествия собралась толпа. По словам представителей ТЦК, на месте находились две машины - одну толпу заблокировала, а к двум военнослужащим применили физическую силу.

На месте также раздавались выстрелы – обстоятельства устанавливают правоохранители.

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