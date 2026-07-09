Столкновения с ТЦК во Львове: в толпе из 200 человек вычислили напавшего на полицейского

По факту инцидента, который произошел во Львове 8 июля и длился в ночь на 9 июля, открыто два уголовных производства. Расследование проводится Национальной полицией и Службой безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Нацполицию.
По данным Офиса Генерального прокурора, 8 июля на проспекте Червоной Калины во Львове около 200 человек оцепили служебный автомобиль военнослужащих Сыховского ТЦК, тогда работавших на месте.
Толпа заблокировала авто, повредила его и наконец опрокинула.
Толкание и агрессия в отношении военных продолжались и ночью, уже 9 июля. На место приехали полицейские, чтобы успокоить людей. Но часть толпы начала сопротивляться.
Один из участников набросился на заместителя начальника районного управления полиции во Львове. Полицейский получил много травм, в том числе головы.
Следствие открыло сразу два уголовных дела:
Процессуально дело сопровождают Франковская окружная прокуратура и Львовская областная прокуратура.
Избившего полицейского следствие уже вычислило. В ближайшее время ему предстоит сообщить о подозрении.
В полиции Львовской области уточнили, что дело поделили между двумя ведомствами. Нацполиция расследует нападение на избитого полицейского – по ст. 345 УК. Всем, что касается блокировки и нападения на военных ТЦК, занимается СБУ – это ст. 114-1 УК.
Материалы, которые собрала полиция на месте, уже передали в СБУ.
Напомним, конфликт во Львове произошел вечером 8 июля на проспекте Червоной Калины в Сиховском районе.
По официальным данным Львовского ОТЦК и СП, в 21:30 во время мер по уведомлению сотрудники центра совместно с полицией проверяли документы мужчины, находившегося в розыске с 12 июня 2026 года.
После установления личности его доставили в ТЦК и СП, после чего - на военно-врачебную комиссию.
На место происшествия собралась толпа. По словам представителей ТЦК, на месте находились две машины - одну толпу заблокировала, а к двум военнослужащим применили физическую силу.
На месте также раздавались выстрелы – обстоятельства устанавливают правоохранители.