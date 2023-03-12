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Сутички з поліцією та півсотні затриманих. У Молдові нові проросійські мітинги

Фото: у Кишиневі нові проросійські мітинги (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Проросійські сили Молдови сьогодні, 12 березня, зібрали нові мітинги у центрі Кишиневу. Між учасниками акції та поліцією сталися сутички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Мітинг зібрала проросійська партія "Шор". Учасники акції протесту традиційно встановили імпровізовану сцену, з якої спікери вимагали відставки уряду та вирішення питання з компенсаціями рахунків за енергоресурси в зимовий період.

Проте ситуація загострилася після того, як дві колони мітингувальників зустрілися біля будівлі парламенту і вирішили піти далі проспектом Штефана чел Маре. Поліція не пропустила протестувальників, оскільки організатори акції не попередили правоохоронців, що підуть туди.

Тоді між учасника акції та поліцією сталися сутички. Правоохоронці заявляють, що на мітингу затримали 54 особи, з яких 12 неповнолітні. У деяких затриманих знайшли заборонені предмети, зокрема ножі.

Нагадаємо, раніше поліція Молдови попереджала про можливі провокації на акції протесту, яку анонсували проросійські сили.

Крім того, поліція Молдови сьогодні заявила про причетність російських спецслужб до організації мітингів у країні. Деяких учасників мережі, яка планувала дестабілізувати ситуацію у Молдові, затримали.

Також сьогодні у Кишиневі повідомили про мінування аеропорту. Персонал та пасажирів евакуювали.

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МолдоваМітингКишинев