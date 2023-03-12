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Стычки с полицией и полсотни задержанных. В Молдове новые пророссийские митинги

Фото: в Кишиневе новые пророссийские митинги (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пророссийские силы Молдовы сегодня, 12 марта, собрали новые митинги в центре Кишинева. Между участниками акции и полицией произошли стычки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Митинг собрала пророссийская партия "Шор". Участники акции протеста традиционно установили импровизированную сцену, с которой спикеры требовали отставки правительства и решения вопроса с компенсациями счетов за энергоресурсы в зимний период.

Однако ситуация обострилась после того, как две колонны митингующих встретились у здания парламента и решили пойти дальше по проспекту Штефана чел Маре. Полиция не пропустила протестующих, поскольку организаторы акции не предупредили правоохранителей, что пойдут туда.

Тогда между участником акции и полицией произошли столкновения. Правоохранители заявляют, что на митинге задержали 54 человека, из которых 12 несовершеннолетних. У некоторых задержанных были обнаружены запрещенные предметы, в том числе ножи.

Напомним, ранее полиция Молдовы предупреждала о возможных провокациях на акции протеста, анонсированной пророссийскими силами.

Кроме того, полиция Молдовы сегодня заявила о причастности российских спецслужб к организации митингов в стране. Некоторых участников сети, планировавшей дестабилизировать ситуацию в Молдове, задержали.

Также сегодня в Кишиневе сообщили о минировании аэропорта. Персонал и пассажиров эвакуировали.

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МолдоваМитингКишинев