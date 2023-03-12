Стычки с полицией и полсотни задержанных. В Молдове новые пророссийские митинги

Митинг собрала пророссийская партия "Шор". Участники акции протеста традиционно установили импровизированную сцену, с которой спикеры требовали отставки правительства и решения вопроса с компенсациями счетов за энергоресурсы в зимний период.

Однако ситуация обострилась после того, как две колонны митингующих встретились у здания парламента и решили пойти дальше по проспекту Штефана чел Маре. Полиция не пропустила протестующих, поскольку организаторы акции не предупредили правоохранителей, что пойдут туда.

Тогда между участником акции и полицией произошли столкновения. Правоохранители заявляют, что на митинге задержали 54 человека, из которых 12 несовершеннолетних. У некоторых задержанных были обнаружены запрещенные предметы, в том числе ножи.