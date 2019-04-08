В "Суспільному" рассказали о переговорах со штабом Зеленского

Сегодня, 8 апреля, состоялись переговоры относительно дебатов между представителями Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и штабом кандидата Владимира Зеленского. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава НОТУ Зураб Аласания.

Он отметил, что третьей стороны на переговорах не было.

"Да, переговоры уже состоялись. А к чему мы должны прийти? Там не было третьей стороны. Они предлагают той стороне - второму штабу сделать это на НСК "Олимпийский". Пока ответа с той стороны нет, представителей штаба Порошенко здесь не было", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины сегодня, 8 апреля, проведут переговоры по поводу дебатов.

Добавим, по словам Аласании, стоимость проведения дебатов перед выборами на НСК "Олимпийский" между Зеленским и Порошенко составляет около 6 млн долларов.

Добавим, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что действующий президент Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля. Отметим, что ранее глава государства заявлял, что дебаты между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийском" должны состояться 14 апреля 2019 года.