"Суспільне" встретится со штабом Зеленского по поводу дебатов

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Переговоры должны начаться в 16:00

С представителями штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины проведут переговоры по поводу дебатов сегодня, 8 апреля. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава НОТУ Зураб Аласания.

Переговоры должны начаться в 16:00.

"Они запланированы. Что происходит дальше по всем правилам - мы не знаем. Это зависит от двух сторон. Я жду их на 16:00", - рассказал Аласания.

Он также сообщил, планируются ли переговоры со штабом Петра Порошенко.

"Переговоры со штабом Порошенко планировались и планируются. Происходит переписка. Я сегодня напомнил штабу Порошенко, что пора выходить на связь, потому что у них могут быть свои планы. Они рассматривают варианты. Это переговорный процесс. Когда придет время встретиться с ними - мы встретимся", - добавил глава НОТУ.

Как писало РБК-Украина, штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского обратился к Министерству внутренних дел с просьбой обеспечить кандидата государственной охраной.

Напомним также, в понедельник глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что действующий президент Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля. Отметим, что ранее глава государства заявлял, что дебаты между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийском" должны состояться 14 апреля 2019 года.

При этом Зеленский заявил, что дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля. Он, в частности, предложил своим избирателям помочь ему выбрать вопросы, которые он задаст Порошенко на дебатах.