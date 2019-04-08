У "Суспільному" розповіли про переговори зі штабом Зеленського

Сьогодні, 8 квітня, відбулися переговори щодо дебатів між представниками Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) і штабом кандидата Володимира Зеленського. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова НСТУ Зураб Аласанія.

Він зазначив, що третьої сторони на переговорах не було.

"Так, переговори вже відбулися. А до чого ми повинні прийти? Там не було третьої сторони. Вони пропонують тій стороні - другому штабу зробити це на НСК "Олімпійський". Поки відповіді з того боку немає, представників штабу Порошенка тут не було", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники Національної суспільної телерадіокомпанії України сьогодні, 8 квітня, проведуть переговори з приводу дебатів 8 квітня.

Додамо, за словами Аласанії, вартість проведення дебатів перед виборами на НСК "Олімпійський" між Зеленським і Порошенком становить близько 6 млн доларів.

Додамо, голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що чинний президент Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня. Зазначимо, що раніше глава держави заявляв, що дебати між кандидатами в президенти на НСК "Олімпійському" повинні відбутися 14 квітня 2019 року.