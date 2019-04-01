"Суспільне" приглашает кандидатов в президенты на дебаты

Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский по предварительным данным проходят во второй тур (коллаж РБК-Украина)

Приглашение к участию в дебатах кандидатам направят после официального объявления результатов

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ) приглашает кандидатов на пост президента Украины, которые прошли во второй тур выборов 2019, принять участие в дебатах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НОТУ.

Отмечается, что теле - и радиоканалы Общественного вещателя не принадлежат ни одной политической или бизнес-группе, работают исключительно в интересах украинских граждан на средства налогоплательщиков, поэтому могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях.

Закон Украины "О выборах Президента Украины" в статье 62 определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов. В частности, согласно закону такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут и транслируются в эфире национальных Общественных теле - и радиоканала. Предвыборные теледебаты также могут бесплатно транслироваться другими каналами вещания.

Кандидаты на пост президента Украины принимают участие в теледебатах лично. В случае отказа одного из кандидатов на пост президента Украины принять участие в теледебатах или невозможности его участия в них выделенное для теледебатов время предоставляется другому кандидату.

"Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов на пост президента Украины", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что результаты выборов 2019 по состоянию на 16:16 выводят до второго тура Владимира Зеленского и Петра Порошенко. По результатам подсчета 85,07% протоколов, Зеленский набирает 30,34% голосов. На втором месте остается Петр Порошенко - 16,02%.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов президента Украины 2019 должны пройти дебаты кандидатов.