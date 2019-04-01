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ЦИК подсчитал уже 85% голосов

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 16:19
ЦИК подсчитал уже 85% голосов
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Результаты выборов 2019 выводят во второй тур Зеленского и Порошенко       

Результаты выборов 2019 по состоянию на 16:16 выводят во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы  "Выборы" на табло Центризбиркома, передает корреспондент РБК-Украина.

По результатам подсчета 85,07% протоколов, Зеленский набирает 30,34% голосов. На втором месте остается Петр Порошенко (16,02%), далее идет Юлия Тимошенко (13,28%). Юрий Бойко на данный момент набирает 11,53% голосов, Анатолий Гриценко - 7,02%.

ЦИК подсчитал уже 85% голосов

Напомним, ранее гражданская сеть ОПОРА объявила результаты параллельного подсчета голосов. По данным этой организации, показатели Зеленского и Порошенко составят 30,1% и 15,7% при погрешности 0,7%. Топ-5 замкнут Юлия Тимошенко с 13,3%, Юрий Бойко с 11,5% и Анатолий Гриценко с 6,8%.

По результатам промежуточного подсчета 76,77% протоколов, разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко превысил 2 млн голосов. В то же время есть данные об итогах голосования за рубежом, где в выборах приняли участие более 53 тысяч украинцев. По данным Центральной избирательной комиссии, Порошенко заручился поддержкой 38,58% избирателей на заграничном округе. Зеленский там же набирает 26,14%.

 

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