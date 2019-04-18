"Суспільне" ожидает решения ЦИК о времени начала дебатов

Глава правления "Суспільного" Зураб Аласания сообщил, что вещатель ожидает от Центральной избирательной комиссии решения о времени начала дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского в эфире вещателя. Об этом Аласания написал в своем Facebook.

Он отметил, что речь идет об изменении времени дебатов с 20:00 на 21:00.

"Следующий апдейт ожидаю с минуты на минуту от ЦИК, который именно сейчас решает вопрос о возможных изменениях постановления 472. Речь идет об изменении времени Национальных дебатов с 20:00 до 21:00 (как сейчас) на один час позже, то есть, с 21:00 до 22:00. Если ЦИК постановление в части времени изменит - НСТУ выполнит это решение и сдвинет время официальных дебатов на час", - подчеркнул глава правления.

Аласания добавил, что это даст возможность кандидатам успеть после шоу на НСК посетить "Карандаш" для участия в Национальном теледебатах.

"Это даст возможность кандидатам успеть после шоу на НСК посетить "Карандаш" для участия в Национальных теледебатах, а сразу после них - в программе "Зворотній відлік" пообщаться с экспертами и журналистами в более свободном и... кхм... более интеллектуальном формате", - написал он.

Напомним, "Суспільне" будет отвечать за режиссуру и художественное руководство эфира дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Как писало РБК-Украина ранее, ЦИК 18 апреля рассмотрит предложения от уполномоченных представителей Порошенко и Зеленского о внесении изменений в постановление о проведении дебатов.

Добавим, штаб Порошенко анонсировал, что Руслан Князевич обратится к Центральной избирательной комиссии для внесения изменений в постановление о дебатах.