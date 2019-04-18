"Суспільне" очікує рішення ЦВК щодо часу початку дебатів

Глава правління "Суспільного" Зураб Аласанія повідомив, що мовник очікує від Центральної виборчої комісії рішення щодо часу початку дебатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського в ефірі мовника. Про це Аласанія написав у своєму Facebook.

Він зазначив, що йдеться про зміну часу дебатів з 20:00 на 21:00.

"Наступний апдейт очікую з хвилини на хвилину від ЦВК, яка саме зараз вирішує питання про можливі зміни постанови 472. Йдеться про зміну часу Національних дебатів з 20:00 до 21:00 (як є зараз) на одну годину пізніше, себто, з 21:00 до 22:00. Якщо ЦВК постанову в частині часу змінить - НСТУ виконає це рішення і зсуне час офіційних дебатів на годину", - підкреслив глава правління.

Аласанія додав, що це надасть можливість кандидатам встигнути після шоу на НСК завітати в "Олівець" для участі в Національних теледебатах.

"Це надасть можливість кандидатам встигнути після шоу на НСК завітати в "Олівець" для участі в Національних теледебатах, а одразу після них - у програмі "Зворотний відлік" поспілкуватись з експертами та журналістами у більш вільному та... кхм... більш інтелектуальному форматі", - написав він.

Нагадаємо, "Суспільне" відповідатиме за режисуру і художнє керівництво ефіру дебатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК 18 квітня розгляне пропозиції від уповноважених представників Порошенка і Зеленського про внесення змін до постанови про проведення дебатів.

Додамо, штаб Порошенко анонсував, що Руслан Князевич звернеться до Центральної виборчої комісії для внесення змін до постанови про дебатах.