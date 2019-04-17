ЦИК рассмотрит вопрос изменения времени проведения дебатов

Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о переносе начала дебатов на "Суспільном" с 20:00 на 21:00

Центральная избирательная комиссия в четверг, 18 апреля, рассмотрит предложения от уполномоченных представителей кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о внесении изменений в постановление о проведении дебатов. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, соответствующее совещание комиссия проведет в 12:00.

"Сообщаю обоим уполномоченным представителей кандидатов, завтра в 12:00 ЦИК проведет совещание по решению вопроса... Речь идет о переносе времени дебатов с 20:00 на 21:00 часов вечера... От обоих кандидатов мы ожидаем письменные документы. От одного уже получили, от другого ожидаем", - сообщила Слипачук.

Так, уполномоченный представитель кандидата Порошенко Руслан Князевич обратился в ЦИК с просьбой одноразового внесения изменений в постановление ЦИК № 472 от 5 мая 2014 года.

"Кандидаты договорились о проведении перевыборного мероприятия на НСК "Олимпийский" с 19:00 и ориентировочно до 20:00. Прошу принять во внимание расстояние между объектами (стадиона и студии "Суспільного", - ред.). Это будет час-пик в пятницу после рабочей недели. Очевидно, что будет невозможно успеть никак до начала самого эфира кандидатам прибыть в студию... Просьба перенести начало дебатов с 20:00 на 21:00 и провести их в течение 60 минут", - сообщил Князевич.

В ЦИК отметили, что завтра в 10:00 уполномоченный представитель кандидата Владимира Зеленского должен в форме письменного документа изложить позицию о проведении дебатов.

Напомним, дебаты на "Олимпийском" должны длиться около 90 минут по регламенту, который определен в постановлении ЦИК, заявил представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

Как писало РБК-Украина ранее, штаб Порошенко анонсировал, что Руслан Князевич обратится к Центральной избирательной комиссии для внесения изменений в постановление о дебатах.