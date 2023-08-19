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Площа, політехніка, театр. Зеленський відреагував на ракетний удар по Чернігову

Фото: Площа, політехніка, театр. Зеленський відреагував на ракетний удар по Чернігову (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Сергій Пишкін

Ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна об'єднує світ проти терористичної Російської Федерації.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних", - пише президент. 

За словами Володимира Зеленського, наразі на місці трагедії працюють рятувальники, правоохоронці й медики. 

Президент додав, що Україна зробить усе для консолідації світу проти російського терору та захисту українців. 

"Росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло", - відзначив президент. 

Ракетний удар по Чернігову

Під час повітряної тривоги російські окупанти вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою. Як розповів виконуючий обов'язки мера Олександр Ломак, є постраждалі та загиблі. 

Усі відомі на даний момент подробиці удару можна прочитати за посиланням

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