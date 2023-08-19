RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Площадь, политехника, театр. Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову

Фото: Площадь, политехника, театр. Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Сергей Пышкин

Ракетный удар по центру Чернигова является причиной того, почему Украина объединяет мир против террористической Российской Федерации.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", - пишет президент. 

По словам Владимира Зеленского, сейчас на месте трагедии работают спасатели, правоохранители и медики. 

Президент добавил, что Украина сделает все для консолидации мира против российского террора и защиты украинцев. 

"Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила", - отметил президент.

Ракетный удар по Чернигову

Во время воздушной тревоги российские оккупанты ударили по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой. Как рассказал исполняющий обязанности мэра Александр Ломак, есть пострадавшие и погибшие

Все известные на данный момент подробности удара можно прочитать по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине