Площадь, политехника, театр. Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову

Ракетный удар по центру Чернигова является причиной того, почему Украина объединяет мир против террористической Российской Федерации.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", - пишет президент.
По словам Владимира Зеленского, сейчас на месте трагедии работают спасатели, правоохранители и медики.
Президент добавил, что Украина сделает все для консолидации мира против российского террора и защиты украинцев.
"Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила", - отметил президент.
Ракетный удар по Чернигову
Во время воздушной тревоги российские оккупанты ударили по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой. Как рассказал исполняющий обязанности мэра Александр Ломак, есть пострадавшие и погибшие.
Все известные на данный момент подробности удара можно прочитать по ссылке.
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