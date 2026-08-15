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У сусідніх з РФ країнах різко подорожчало внесення рублів на рахунки

07:44 15.08.2026 Сб
2 хв
Скільки країни ЄАЕС беруть з росіян за розміщення рублів?
aimg Пилип Бойко
Фото: російські рублі (Getty Images)

Внесення готівкових російських рублів на рахунки нерезидентів у низці банків Білорусі, Казахстану та Киргизстану стало значно дорожчим. Фінансові установи почали переглядати тарифи на тлі різкого припливу готівки з Росії, який спостерігається з початку літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

Якщо на початку літа такі комісії зазвичай становили 2–5% від суми, то тепер деякі банки беруть 10–15%. Найвищу комісію серед наведених прикладів встановив білоруський Нео Банк Азія - 20% від внесеної суми.

За даними видання, щонайменше десять банків посилили умови з початку серпня. Їхні тарифи журналісти перевірили на офіційних сайтах фінансових установ.

Чому банки країн ЄАЕС стали більше брати з росіян

Комісії за внесення російських рублів у банках сусідніх країн почали з'являтися у червні. Це відбулося на тлі різкого припливу готівки з Росії.

Співрозмовник журналістів в одному з білоруських банків пов'язав збільшення потоку готівки з Росії до країн ЄАЕС із посиленням контролю за операціями з готівкою всередині РФ. Таким чином, банки сусідніх із Росією країн почали суттєво переглядати умови роботи з готівковими рублями для нерезидентів.

Що ще відомо про фінанси та економіку РФ

Найбільші держбанки Росії - "Сбер" і "ВТБ" - фіксують погіршення якості кредитних портфелів, і зростають проблеми серед клієнтів маркетплейсів, зокрема Wildberries, де дедалі більше позичальників звертаються щодо реструктуризації боргів.

Зазначимо, через дефіцит пального, спричинений серією українських ударів по російських НПЗ, країна-агресорка почала імпортувати бензин з Індії.

РБК-Україна також писало, що атаки українських дронів на російські НПЗ призвели до масштабної паливної кризи в РФ.

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