В соседних с РФ странах резко подорожало внесение рублей на счета

Если в начале лета такие комиссии, как правило, составляли 2–5% от суммы, то теперь некоторые банки берут 10–15%. Наивысшую комиссию среди приведенных примеров установил белорусский Нео Банк Азия – 20% от внесенной суммы.

По данным издания, по меньшей мере десять банков ужесточили условия с начала августа. Их тарифы проверили на официальных сайтах финансовых учреждений.

Почему банки стран ЕАЭС стали больше брать с россиян

Комиссии по внесению российских рублей в банках соседних стран стали появляться в июне. Это произошло на фоне резкого притока наличных денег из России.

Собеседник журналистов в одном из белорусских банков связал увеличение потока наличных денег из России в страны ЕАЭС с усилением контроля за операциями с наличными внутри РФ. Таким образом, банки соседних стран с Россией начали существенно пересматривать условия работы с наличными рублями для нерезидентов.