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В соседних с РФ странах резко подорожало внесение рублей на счета

07:44 15.08.2026 Сб
2 мин
Сколько страны ЕАЭС берут с россиян за размещение рублей?
aimg Филипп Бойко
Фото: российские рубли (Getty Images)

Внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов в ряде банков Беларуси, Казахстана и Кыргызстана стало значительно дороже. Финансовые учреждения начали пересматривать тарифы на фоне резкого притока наличных из России, который наблюдается с начала лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

Если в начале лета такие комиссии, как правило, составляли 2–5% от суммы, то теперь некоторые банки берут 10–15%. Наивысшую комиссию среди приведенных примеров установил белорусский Нео Банк Азия – 20% от внесенной суммы.

По данным издания, по меньшей мере десять банков ужесточили условия с начала августа. Их тарифы проверили на официальных сайтах финансовых учреждений.

Почему банки стран ЕАЭС стали больше брать с россиян

Комиссии по внесению российских рублей в банках соседних стран стали появляться в июне. Это произошло на фоне резкого притока наличных денег из России.

Собеседник журналистов в одном из белорусских банков связал увеличение потока наличных денег из России в страны ЕАЭС с усилением контроля за операциями с наличными внутри РФ. Таким образом, банки соседних стран с Россией начали существенно пересматривать условия работы с наличными рублями для нерезидентов.

Что еще известно о финансах и экономике РФ

Крупнейшие госбанки России – "Сбер" и "ВТБ" – фиксируют ухудшение качества кредитных портфелей, и растут проблемы среди клиентов маркетплейсов, в частности Wildberries, где все больше заемщиков обращаются по поводу реструктуризации долгов.

Отметим, из-за дефицита горючего, вызванного серией украинских ударов по российским НПЗ, страна-агрессорка начала импортировать бензин из Индии.

РБК-Украина также писало, что атаки украинских дронов на российские НПЗ привели к масштабному топливному кризису в РФ.

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