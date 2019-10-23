Существенное загрязнение воздуха не зафиксировано, - ГСЧС

Существенного загрязнения воздуха на территории Украины, которое могло бы повлечь возникновения густых туманов в последние дни, не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николая Чечеткина.

Он отметил, что густые туманы в придачу еще и с приземними инверсиями (задерживающим слоем воздуха), создали предпосылки для паники в обществе.

"Однако объективных причин для этого нет. По данным метеонаблюдений, существенного загрязнения воздуха не зафиксировано. Вместе с тем, я призываю в первую очередь водителей учитывать очень низкую видимость в 200-500 метров во время тумана. Будьте осторожными и следите за предупреждениями синоптиков!", - написал Чечеткин.

Ранее синоптики предупреждали, что ночью и утром 24 октября в Украине туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый). Ожидается, что туманы прекратятся с приходом похолодания на следующей неделе.

РБК-Украина писало, что густой туман в Киеве вызвала температурная инверсия, которая возникает, когда верхние слои атмосферы достаточно теплые, а приземный слой холодный - вертикальная циркуляция воздуха замедляется, и все продукты жизнедеятельности города не могут подняться в верхние слои атмосферы и рассеяться.