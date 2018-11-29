Сущенко впервые позвонил из колонии, - Фейгин

Фото: Роман Сущенко (webscreenshot, youtube.com/ТСН)

Разговор политзаключенного с правозащитником продлился 15 минут

Незаконно осужденный в Российской Федерации (РФ) журналист Роман Сущенко позвонил из колонии правозащитнику Марку Фейгину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Фейгина.

По словам правозащитника, разговор продлился 15 минут.

"Только что из ИК-11 мне позвонил Роман Сущенко. Дали 15 минут для разговора. У него все в порядке, передавал всем привет", - написал Фейгин.

Ранее Фейгин сообщал, что Роман Сущенко ждет решения по вопросу его обмена.

Также он сообщил, что Сущенко после этапирования в колонию "находится в безопасном месте".

Ранее Сущенко заявлял, что в вопросе своего освобождения надеется на украинскую власть.

Кроме того, украинец готов просить президента Российской Федерации Владимира Путина о помиловании.

Корреспондента "Укринформ" Романа Сущенко задержали в РФ 30 сентября 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ журналиста считают кадровым сотрудником украинской разведки. 4 июня 2018 года Сущенко приговорили в РФ к 12 годам тюрьмы.