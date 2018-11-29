Сущенко вперше подзвонив із колонії, - Фейгін

Розмова політв'язня з правозахисником тривав 15 хвилин
Незаконно засуджений в Російській Федерації (РФ) журналіст Роман Сущенко подзвонив з колонії правозахиснику Марку Фейгіну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Фейгіна.
За словами правозахисника, розмова тривав 15 хвилин.
"Тільки що з ІК-11 мені подзвонив Роман Сущенко. Дали 15 хвилин для розмови. У нього все в порядку, передавав привіт усім", - написав Фейгін.
Раніше Фейгін повідомляв, що Роман Сущенко чекає рішення з питання його обміну.
Також він повідомив, що Сущенко після етапування в колонію "знаходиться в безпечному місці".
Раніше Сущенко заявляв, що у питанні свого звільнення сподівається на українську владу.
Крім того, українець готовий просити президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування.
Кореспондента "Укрінформ" Романа Сущенко затримали у РФ 30 вересня 2016 року за підозрою в шпигунстві. У РФ журналіста вважають кадровим співробітником української розвідки. 4 червня 2018 року Сущенко засудили в РФ до 12 років в'язниці.