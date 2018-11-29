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Сущенко вперше подзвонив із колонії, - Фейгін

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 14:25
Сущенко вперше подзвонив із колонії, - Фейгін
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot, youtube.com/ТСН)

Розмова політв'язня з правозахисником тривав 15 хвилин

Незаконно засуджений в Російській Федерації (РФ) журналіст Роман Сущенко подзвонив з колонії правозахиснику Марку Фейгіну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Фейгіна.

За словами правозахисника, розмова тривав 15 хвилин.

"Тільки що з ІК-11 мені подзвонив Роман Сущенко. Дали 15 хвилин для розмови. У нього все в порядку, передавав привіт усім", - написав Фейгін.

Сущенко вперше подзвонив із колонії, - Фейгін

Раніше Фейгін повідомляв, що Роман Сущенко чекає рішення з питання його обміну.

Також він повідомив, що Сущенко після етапування в колонію "знаходиться в безпечному місці".

Раніше Сущенко заявляв, що у питанні свого звільнення сподівається на українську владу.

Крім того, українець готовий просити президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування.

Кореспондента "Укрінформ" Романа Сущенко затримали у РФ 30 вересня 2016 року за підозрою в шпигунстві. У РФ журналіста вважають кадровим співробітником української розвідки. 4 червня 2018 року Сущенко засудили в РФ до 12 років в'язниці.

 

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